Alunos de música da Fundec passam para UnirioGabriel Mendes/Divulgação

Publicado 04/07/2022 21:17

Duque de Caxias - Até o dia 8 de julho, o Polo de Música da Fundec (Ricardo Eugênio Boechat) vai promover um recital com o objetivo de celebrar os seis anos da inauguração do centro de ensino. As exibições vão ocorrer no Colégio Pedro II, situado na Rua Doutor Manoel Reis 501 - Vila Centenário.



Os alunos e professores terão a oportunidade de retomar uma das práticas mais importantes para a orquestra, que é a performance no palco. O recital será utilizado pelos docentes dos cursos de música como uma maneira de avaliar a prática dos estudantes.