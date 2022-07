Centro de Comando e Controle em Duque de Caxias - Divulgação

Duque de Caxias - Em uma extensa agenda, que começou no início da tarde desta sexta-feira (01), o governador Cláudio Castro fez uma série de inaugurações em Duque de Caxias, ao lado do prefeito Wilson Reis. A primeira delas foi a abertura do primeiro Hospital Municipal Veterinário da Baixada Fluminense, com atendimento gratuito.

O hospital tem equipamentos modernos, laboratório, salas de cirurgias e de internação. Conta ainda com consultórios de triagem e atendimento, salas de curativos e vacinação, sala de Raio-X, sala de ressonância, três salas de cirurgias, sala de esterilização, área de internação com dez baias, laboratório e necrotério.

O Hospital Municipal Veterinário fica localizado na Alameda Xavier Filho, Jardim Primavera (em frente a Prefeitura de Duque de Caxias).

Hospital no Pilar

Outra unidade de saúde entregue foi a Unidade Pré-Hospitalar José Moreira da Silva, no Pilar. O hospital terá emergência 24 horas, exames laboratoriais, raio-X, ultrassonografia, e mais. A UPH do Pilar fica localizada na Rua Carlos Avelar.

Outra inauguração foi a do 4º andar do Hospital de Saracuruna que ganhou uma novo centro cirúrgico e o setor de cirurgias bariátricas. Além da reforma, o Hospital de Saracuruna também recebeu novos equipamentos como, por exemplo, um aparelho de tomografia computadorizada de alta tecnologia que pode atender pacientes com mais de 300 quilos e realizar em torno de 400 exames por dia.

Centro de Comando e Controle

Ao lado do pré-candidato a vice-governador na sua chapa de reeleição, Castro e Washington Reis visitaram a sede do Centro Integrado de Comando e Controle da Baixada Fluminense (CICC-BF), no bairro Jardim 25 de Agosto. O equipamento faz parte do CISPBAF (Consórcio Integrado de Segurança Pública da Baixada Fluminense), uma iniciativa da Prefeitura de Duque de Caxias que conta com a adesão de 20 municípios. Todas essas cidades juntas se associaram para criar um sistema de segurança pública único para redução dos níveis de violência urbana.