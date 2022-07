Exposição na Praça Ulysses Guimarães, em Caxias - Gabi Pereira/SMCT/Divulgação

Publicado 04/07/2022 21:26

Duque de Caxias - O primeiro evento realizado na Praça Ulysses Guimarães, no bairro Jardim 25 de Agosto, em Duque de Caxias, teve exposições de artes plásticas, visuais e muita música com o DJ Wallace Luz e Trio.BXD.EXP. A ocupação cultural foi organizada pela Exposição Autônoma Temporária (EAT), coordenada pelo artista Raoní Redni, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

“Uma praça, por exemplo, é feita para a troca de experiências, ideias, e nada melhor que você estar com uma ocupação artística, musical e acrescentando com o espaço, na cidade, como sociedade”, comentou Raoní Redni.



A praça Ulysses Guimarães foi inaugurada em junho e sua construção foi feita no Centro de Duque de Caxias, no terreno que antes era ocupado pela antiga delegacia.

“É um lugar em que eu sempre quis expor, onde antes era uma delegacia, com uma energia completamente diferente. Espero ter mais espaços e momentos como este, aqui no Centro de Duque de Caxias, ainda mais sendo caxiense, com muito orgulho”, disse Lucas Finonho, um dos artistas participantes do evento cultural na praça.

A exposição coletiva teve nomes como Raoní Redni, Lucas Finonho, Breu, Nicole Peixoto, Cristiano Ludgerio, além da fotógrafa Myllena Araújo, que falou da importância da ação cultural para a cidade.

“Eu acho fundamental, e acho importantíssimo ter esse tipo de ação cada vez mais dentro da cidade porque a arte é transformadora. Quando a gente ocupa a cidade, quando a gente ocupa as praças públicas, os espaços públicos com arte, a gente está trazendo e aproximando o público para um outro olhar, para uma outra perspectiva”.



Perguntada sobre o que esperar da praça, dali em diante, a fotógrafa Myllena Araújo declarou que espera muita arte.

“Eu espero muita fotografia e arte, que a gente possa ocupar com mais fotografias, com mais arte e vida longa a praça. Que a gente possa transformá-la, fazendo dela um grande museu a céu aberto”.



O evento está programado para acontecer quinzenalmente, com apoio da Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.