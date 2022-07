Alunos do III Colégio da Polícia Militar do Rio de Janeiro - Divulgação

Publicado 04/07/2022 21:47

Duque de Caxias - Os alunos do lll Colégio da Polícia Militar de Duque de Caxias – Percy Geraldo Bolsonaro participaram da cerimônia de homenagem pela participação na 16ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), no auditório do Colégio Militar do Rio de Janeiro. Os nove estudantes do 7º e do 9º Anos de Escolaridade conquistaram duas medalhas de prata e sete menções honrosas.



A OBMEP é um projeto nacional realizado anualmente, desde 2005, dirigido às escolas públicas e privadas brasileiras. A competição premia com medalhas de ouro, prata, bronze e menção honrosa os alunos com melhor desempenho, professores, escolas e Secretarias Municipais de Educação.



Muito feliz com o resultado, a comandante do lll CPM/ERJ, Ten. Cel. Nádia Luana da Conceição, enfatizou o desempenho de todos os envolvidos da instituição localizada em Duque de Caxias.

“Desde que foi inaugurado, em 2018, o colégio vem conquistando medalhas e prêmios em diversas áreas. O resultado destas conquistas é consequência de um trabalho pedagógico desenvolvido com muita responsabilidade por todos os profissionais”, declarou.