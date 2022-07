Cerca de 44 mil moradores de Xerém terão água tratada e regular - Divulgação

Publicado 05/07/2022 17:19

Duque de Caxias - Região com problemas históricos de abastecimento de água, Xerém está vivendo uma nova realidade com as intervenções da Águas do Rio. Desde o fim de junho, as equipes da concessionária estão percorrendo o bairro, em Duque de Caxias, realizando melhorias na região. Por meio do Programa Vem com a Gente (VGC), estão sendo implantados mais de 43 quilômetros de rede, beneficiando cerca de 44 mil moradores.

"Ficar sem água é um sufoco. Como nós temos os nossos bichinhos, precisamos manter tudo sempre limpo. Eu tenho que buscar água no meu enteado, que mora em outra parte de Xerém. Fora que já tive até problema de estômago, por conta de água ruim. Agora vai ser um espetáculo, com essa água boa que está vindo”, conta animado José Augusto Borges, morador do bairro há mais de 30 anos.

Nesta primeira etapa, as equipes estão atuando nas ruas Djalma, João Pinto, Carlos e Salustiano Sobrinho. Além da implantação de rede, a Águas do Rio realiza ainda a atualização cadastral dos usuários e instalação de hidrômetros.

“É uma obra extensa, que vai gerar muitos benefícios. Levar água tratada a quem não tinha significa mais dignidade, saúde e qualidade de vida aos moradores, que passarão a contar com água saindo todos os dias de suas torneiras”, finaliza Paulo Ricardo, coordenador do programa Vem com a Gente, com atuação na Baixada Fluminense.