Novo CRAS, em Xerém, Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 08/07/2022 15:26

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, entregou o novo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Xerém, ampliando na região o atendimento de pessoas que vivenciam situações de vulnerabilidade social. A cerimônia de entrega da unidade contou com a presença do secretário municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Janyr Menezes, da subsecretária Aline Ferreira e do vereador Júnior Reis.



O novo CRAS está instalado diante do local onde os atendimentos eram realizados anteriormente, nas dependências de uma unidade da Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil.

“O local deste CRAS era parte da Unidade da Secretaria da Obras, que cedeu o espaço para benefício da população da região. A demanda pelo serviço da Assistência Social é muito grande”, ressaltou o vereador Júnior Reis.



O secretário Janyr Menezes concordou.

“A pandemia e a carestia que vivemos hoje em dia ampliaram a busca pelos benefícios da Assistência Social. Agora, teremos um equipamento adequado para atender a população. Ele vai atender as 5.289 famílias da região registradas até março no Cadastro Único para os beneficiados pelo Governo Federal”, afirmou.