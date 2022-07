Serão oferecidos mil testes entre HIV, Sífilis e Hepatite B e C, com o resultado em 30 minutos. - Divulgação.

Serão oferecidos mil testes entre HIV, Sífilis e Hepatite B e C, com o resultado em 30 minutos.Divulgação.

Publicado 08/07/2022 15:33

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias promove, durante o mês de julho, ações pelo Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites, celebrado no dia 28/07, através do Programa Municipal de IST/AIDS e Hepatites Virais. As iniciativas fazem parte do Julho Amarelo e seguem o calendário abaixo:



* UPH Imbariê – dia 11/07 das 9h às 11h

Rua Santa Catarina, s/nº, Imbariê – 3º Distrito



*UPH Xerém – dia 15/07 das 9h às 11h

Avenida Nóbrega Ribeiro, s/nº, Xerém – 4º Distrito



* Centro da Cidadania LGBT – dia 21/07 – das 10h às 12h

Rua Frei Fidélis, s/nº, Centro – 1º Distrito



* UPH Pilar – dia 28/07 – das 9h às 11h

Rua Carlos Avelar, s/nº, Pilar – 2º Distrito



Nas unidades, as equipes de saúde atenderão a população com a realização de restes rápidos de Hepatite B e C, vacinação contra Hepatite B, distribuição de materiais informativos e preservativos.



De acordo com o Coordenador do Programa de IST/AIDS e Hepatites Virais, dr. Gustavo Bastos Rodrigues Maia, as hepatites virais são um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo.

“Trata-se de uma infecção que atinge o fígado, na maioria das vezes de forma silenciosa. Entretanto, quanto sintomática, pode se manifestar causando cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras”, explicou o coordenador.