Fundec forma 800 alunos em Duque de Caxias - Divulgação

Fundec forma 800 alunos em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 11/07/2022 20:17

Duque de Caxias - Nesta segunda-feira, 11, a Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, realizou a cerimônia de formatura dos alunos da Fundec que concluíram seus respectivos cursos no primeiro semestre de 2022. O evento ocorreu na quadra da Vila Olímpica de Duque de Caxias e contou com a presença do prefeito Wilson Miguel, entre outras autoridades.



Na abertura da cerimônia foi cantado o hino nacional e, logo em seguida, feita a entrega dos certificados para os alunos formandos dos polos de beleza, indústria, Casa Brasil, Jardim Gramacho, Jardim Primavera e 25 de agosto.

Fundec forma 800 alunos em Duque de Caxias Divulgação



Em seu discurso, o secretário municipal de Ciência e Tecnologia, Eduardo Moreira, salientou a importância da educação por meio dos cursos de qualificação e aprendizado para o avanço da população. O prefeito Wilson Reis reforçou que o conhecimento é um bem que todos devem aprimorar e buscar cada vez mais.



A Fundec tem por finalidade capacitar e formar, através de cursos profissionalizantes, jovens e adultos para a inserção no mercado de trabalho. Através dela, Duque de Caxias recebe hoje mais de mil jovens e adultos qualificados para exercerem suas atividades. Em seu discurso, o secretário municipal de Ciência e Tecnologia, Eduardo Moreira, salientou a importância da educação por meio dos cursos de qualificação e aprendizado para o avanço da população. O prefeito Wilson Reis reforçou que o conhecimento é um bem que todos devem aprimorar e buscar cada vez mais.A Fundec tem por finalidade capacitar e formar, através de, jovens e adultos para a inserção no mercado de trabalho. Através dela, Duque de Caxias recebe hoje mais de mil jovens e adultos qualificados para exercerem suas atividades.

Fundec forma 800 alunos em Duque de Caxias Divulgação



Vale ressaltar que o período de inscrição para os cursos presenciais da fundação para o segundo semestre deste ano vai até o dia 20 de julho. Os interessados podem realizar a inscrição através do site www.fundec.rj.gov.br ou comparecendo a um dos centros de ensino da Fundec. Vale ressaltar que o período de inscrição para os cursos presenciais da fundação para o segundo semestre deste ano vai até o dia 20 de julho. Os interessados podem realizar a inscrição através do site www.fundec.rj.gov.br ou comparecendo a um dos centros de ensino da