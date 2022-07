Novo CRAS, no bairro do Pilar - Divulgação

Novo CRAS, no bairro do PilarDivulgação

Publicado 12/07/2022 21:36 | Atualizado 12/07/2022 21:36

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, inaugura nesta quarta-feira, 13, o novo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Pilar, com o objetivo de ampliar o atendimento de pessoas que vivenciam situações de vulnerabilidade social.



Os CRAS oferecem atendimento a indivíduos e famílias. Através dos serviços, os usuários podem compartilhar questões relativas ao dia a dia em família e na comunidade. Com a reforma, o equipamento vai contar com a ampliação das salas de atendimento e da área de convivência, cozinha experimental, brinquedoteca e uma sala multimídia.



Segundo o secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Janyr Menezes, a entrega do novo CRAS proporcionará mais conforto e dignidade aos moradores da região.

“A pandemia e a carestia que vivemos hoje em dia ampliaram a busca pelos benefícios da Assistência Social. Agora, teremos um equipamento adequado para atender a população", declarou.