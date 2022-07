Conselho de Turismo em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 14/07/2022 20:09

Duque de Caxias - A cidade da Baixada Fluminense realizou a 2ª Conferência Municipal de Turismo de Duque de Caxias, no auditório da Unigranrio, para a escolha dos conselheiros que passam a integrar o Conselho Municipal de Turismo da Cidade para o próximo biênio. O encontro contou com as presenças das subsecretárias de Turismo e Cultura, Lídia Malafaia e Simone Sangelis.

Durante a Conferência, os participantes assistiram a uma Mesa Redonda, formada por Gian Duque, do Restaurante Pasta da Nonna, que ficou em 2ª lugar no concurso Comida Di Buteco; Thaís Corral, fundadora e diretora do Instituto Sinal do Vale; e Aline Gouveia, Presidente da Secretaria Executiva do Fórum Municipal de Duque de Caxias e Delegada da Federação de Artesanato do Rio de Janeiro, onde falaram sobre o tema ‘Aqui tem Turismo’. Em sequência, a Dra. Fábia Trentin, professora da Universidade Federal Fluminense (UFF), abordou sobre a importância do Conselho Municipal para a Política de Turismo da Cidade.



Ao final da Conferência, foram eleitos oito conselheiros e oito suplentes da sociedade civil para fazer parte do Conselho Municipal de Turismo de Duque de Caxias. Em sua fala, a subsecretária de Turismo, Lídia Malafaia, falou sobre a importância dessa representatividade:

“A representação deste conselho é muito importante para definir, de forma paritária (governo e sociedade civil), as prioridades em relação às políticas públicas de turismo no município para os próximos dois anos”.



A subsecretária de Cultura, Simone Sangelis, também falou sobre a importância da cultura e do turismo caminharem juntos no município de Duque de Caxias.

“Queremos reforçar essa importância, porque o turismo e a cultura são uma coisa só, e o sucesso desta Conferência vem reafirmar essa união”, comentou ela, durante o evento.