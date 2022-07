Novo CRAS no bairro do Pilar - Divulgação

Publicado 14/07/2022 20:17

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, inaugurou o novo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Pilar. O evento contou com apresentações artísticas dos grupos de mulheres, idosas e crianças que participam de atividades no espaço reformado.



Os CRAS oferecem atendimento a indivíduos e famílias que, através dos serviços, podem compartilhar questões relativas ao dia a dia em família e na comunidade. Com a reforma, o equipamento vai contar com a ampliação das salas de atendimento e da área de convivência, cozinha experimental, brinquedoteca e uma sala multimídia.

Muito feliz com a área totalmente reformada, a aposentada Hilma dos Santos Ramos, de 77 anos, contou que o espaço está melhor e garantiu que realizará mais atividades no local, em função de sentir-se cada vez mais motivada.

“Eu venho aqui porque me distraio, assisto a palestras e aprendo artesanato com minhas amigas. Agora, estou curiosa pra aprender cozinha experimental”, disse a moradora do Pantanal.



Para o secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Janyr Menezes, o novo CRAS tem o objetivo de ampliar o atendimento de pessoas que vivenciam situações de vulnerabilidade social.

“Mais uma vez, entregamos à população um equipamento público totalmente reformado e ampliado, a fim de atender a todos com conforto e qualidade”, declarou o gestor da pasta.



Em sua fala, o prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, destacou que os CRAS são equipamentos de grande importância na cidade, prestando um serviço essencial na inclusão e acolhimento de pessoas.

“Temos um compromisso firmado com a população. Posso afirmar que estamos trabalhando incansavelmente com o objetivo de promover a transformação social”, finalizou o prefeito.