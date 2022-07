Caxias inaugura nova praça - Divulgação

Caxias inaugura nova praçaDivulgação

Publicado 15/07/2022 18:06

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias entregou mais uma praça revitalizada no terceiro distrito. Localizada em Parada Morabi, o espaço público de lazer Praça Altari Filho, conhecida como Praça do Cotia, teve seu campo de grama sintética restaurado e ganhou novos equipamentos, entre eles uma academia de ginástica, um playground, quadra de areia, mesas de futmesa e tênis de mesa, além de pista para caminhada.

Caxias inaugura nova praça Divulgação

Localizada entre as ruas A e EE, a praça conta come faz parte do programa de melhorias dos espaços públicos de lazer realizadas pela Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil. O evento de entrega da praça revitalizada contou com a presença do prefeito Wilson Reis e dos secretários municipais João Grilo, de Obras e Defesa Civil, e Leandro Guimarães, de Urbanismo.O prefeito Wilson Reis falou sobre as recentes melhorias na cidade apresentadas pelo executivo municipal.