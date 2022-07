Profissionais da Educação de Caxias farão aulas de primeiros socorros - Divulgação

Profissionais da Educação de Caxias farão aulas de primeiros socorrosDivulgação

Publicado 19/07/2022 21:46

Duque de Caxias - A Superintendência de Defesa Civil de Duque de Caxias, a Secretaria Municipal de Educação e instrutores do processo Apell farão, nos próximos dias 27,28 e 29 de julho, na Escola Municipal Aquino de Araújo, no bairro Vila São Luiz, treinamento de primeiros socorros para professores e colaboradores que trabalham com crianças nas escolas e nas creches municipais. A capacitação, que inclui oficinas, será das 8h às 17h.

O treinamento é para cumprir a Lei Lucas ( Lei 13.722/18, sancionada em 04/10/2018), que obriga as escolas públicas e privadas, bem como os espaços de recreação, a realizar, a cada dois anos, treinamento para atendimentos de primeiros socorros.

Além do treinamento, que será ministrado por instrutores especializados do Processo Apell, os participantes receberão apostila com informações sobre acidentes que podem acontecer nas unidades de ensino e as ações de atendimentos que devem ser ministradas nessas situações.

Entenda mais:

A Lei Lucas foi criada após um acidente com o menino Lucas Begalli, de 10 anos que, em uma excursão escolar, se engasgou com um pedaço de salsicha do cachorro quente que serviram no lanche e morreu por asfixia mecânica. Os professores e colaboradores que acompanhavam os estudantes não sabiam técnicas de primeiros socorros. A capacitação visa à preservação da vida.