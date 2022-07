Hospital de Saracuruna realiza primeira cirurgia bariátrica - Divulgação

Publicado 21/07/2022 20:36

Duque de Caxias - Maristela Cardoso, moradora do bairro Jardim Primavera, em Duque de Caxias, foi a primeira paciente a passar por uma cirurgia bariátrica no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, nesta quinta-feira, 21. O dia histórico ficou marcado pela emoção e o sentimento de realização de um sonho de vida.

“Eu estou muito feliz. Tenho certeza de que eu vou melhorar e esse problema da obesidade será algo do passado. Quero viver de maneira saudável e ter a oportunidade de cuidar dos meus filhos. Muito obrigada a todos que realizaram o meu sonho,” agradeceu a paciente.



Para o diretor-geral do HMAPN, drº Luca Freire, o procedimento bariátrico, realizado pela primeira vez na unidade hospitalar, significa um avanço importante na qualidade de vida da população que enfrenta esse problema de saúde.

“A paciente entrou no programa de cirurgia bariátrica do Adão Pereira Nunes. Logo após, fizemos todo o acompanhamento exigido e a avaliação clínica a fim de oferecer o melhor atendimento. Reforço também que realizaremos todo o acompanhamento do pós-operatório, com fisioterapeutas e nutricionistas”, explicou o diretor.



Segundo o drº Eury Antônio Gobbi Sabino, coordenador do núcleo de cirurgia bariátrica do HMAPN, a obesidade é uma doença multidisciplinar, ou seja, está associada ao desenvolvimento de várias outras, como a hipertensão arterial e a diabetes. Ainda de acordo com o médico especialista em cirurgia geral e videolaparoscopia, foi montado um setor de pré e pós-operatório com o objetivo de acompanhar o paciente em todas as etapas do procedimento médico.

“Tenho mais de 20 anos de experiência na realização de cirurgia bariátrica e conto com uma equipe de profissionais altamente capacitados. Além disso, nosso material foi todo comprado e adequado especificamente para este tipo de operação. As pessoas podem ficar tranquilas porque será feito o melhor para elas”, declarou o médico.



No dia 19 de janeiro deste ano, a Prefeitura de Duque de Caxias recebeu do Governo do Estado a tarefa de administrar mais uma unidade hospitalar de referência, ampliando os serviços prestados em sua rede de saúde pública. Ao completar seis meses de transferência da administração estadual para municipal, o prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, comemorou, reafirmando o esforço em entregar à população o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes com mais esta especialidade médica.

“Agradeço primeiramente a Deus por permitir que sejam realizadas, no HMAPN, a partir de hoje, quinta-feira, 21, cirurgias bariátricas. Esta operação, que salva vidas, é reconhecida como um procedimento eficaz no mundo todo. Seus benefícios são comprovados, tanto na redução de peso quanto para auxiliar no tratamento ou cura de doenças relacionadas”, finalizou o prefeito.