Desperdício global de alimento alcança 121 kg per capita; maior parte é em casaFernando Frazão/Agência Brasil

Publicado 21/07/2022 20:58

Duque de Caxias - O Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de Duque de Caxias (CONSEA-DC), com fundamento nas Leis nº 2.703 e 2.704, de 04 de maio de 2015, e no uso de suas atribuições, convoca os cidadãos e cidadãs caxienses para participar da 11ª Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Duque de Caxias, a ser realizada no dia 06 de agosto de 2022, das 8h às 17h, na Escola Municipal Expedicionário Aquino de Araújo, situada na Rua General Manoel Rabelo, 593 – Vila São Luís – Duque de Caxias.

A 11ª Conferência Municipal de SAN, que tem como tema “Comida sim. Fome não! Pelo direito à alimentação de verdade!”, conta com a organização do CONSEA-DC, DESANS (Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável) e CAISAN-DC (Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional) e conta com o apoio da Prefeitura de Duque de Caxias.



A participação da sociedade civil no processo de efetivação da Política de Segurança Alimentar e Nutricional é fundamental para a garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada e Saudável para todos.



Programação da 11a Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Duque de Caxias: “Comida sim. Fome não! Pelo direito à alimentação de verdade!”

Data: 06 de agosto de 2022 - Sábado

08h às 09h - Café de acolhida e Credenciamento

09h às 09h30 - Mesa de Abertura:

- Presidenta do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de Duque de Caxias (CONSEA-DC): Solange Bergami

- Secretário de Governo e Presidente da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN-DC): João Carlos Brecha

- Diretora do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (DESANS): Claise Alves

- Demais autoridades presentes

09h40 às 10h00 – Plenária: Leitura e Aprovação do Regimento da Conferência

10h00 às 12h00 – Mesa de Exposições e Debate

Painel 1(30min): Conjuntura da fome no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro

Painel 2 (20 min): Plano de SAN: o que é? Para que serve?

Painel 3 (20 min): Monitoramento do 1º Plano de SAN e

Elaboração do 2º Plano de SAN

Debate (50 min): Mediação: Presidenta do CONSEA-DC

12h00 às 13h30 – Almoço

13h30 às 14h30 - Grupos de trabalho por Eixos do 2º Plano Municipal de SAN

14h30 às 15h30 - Plenária: Deliberações

15h30 às 16h20 – Fórum das Representações: Reuniões para eleição dos segmentos para conselheiros da sociedade civil do CONSEA-DC

16h20 às 17h00 – Plenária de apresentação das representações da sociedade civil eleitas e das representações governamentais ao mandato do CONSEA-DC 2022-2026 e Encerramento da 11ª Conferência com lanche de confraternização.



Para inscrição, acesse em: https://desans.duquedecaxias.rj.gov.br