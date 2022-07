'Doutores da Alegria' no Hospital de Saracuruna - Divulgação

'Doutores da Alegria' no Hospital de SaracurunaDivulgação

Publicado 22/07/2022 19:20

Duque de Caxias - O grupo de palhaços e animadores "Doutores da Alegria" voltam, na próxima segunda-feira (25), ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes para a segunda apresentação do ano, dentro do projeto Plateias Hospitalares. As apresentações “A arte está de volta ao hospital” começam às 14h, com música, teatro, circo e contação de histórias, para alegria dos colaboradores, pacientes e familiares que estiverem no hospital no horário de visita.

As apresentações serão nos corredores e enfermarias do hospital e nesta etapa os "Doutores da Alegria" terão como convidados a "Cia. De Palhaços Etcétera e Tal" e o cortejo "Pela ponta do Nariz".

"Doutores da Alegria" é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, que introduziu a arte do palhaço no universo da saúde, intervindo junto a crianças, adolescentes e outros públicos em situação de vulnerabilidade e risco social em hospitais públicos.