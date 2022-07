Feira de adoção de PET no Caxias Shopping - Divulgação

Publicado 21/07/2022 21:02

Duque de Caxias - O Caxias Shopping realiza, neste sábado, 23 de julho, a terceira edição da Feira de Adoção PET em parceria com a instituição Gatinhos da Praça. A ação acontece das 10h às 14h e tem como objetivo encontrar um lar para cerca de 15 cães e gatos resgatados das ruas e vítimas de maus-tratos.

A campanha de adoção vai acontecer no Parcão, espaço projetado especialmente para os cães socializarem e brincarem, também equipado com filtro de água pet, cantinho pipidog com tapete higiênico e suporte com saquinhos catacaca. O evento irá ocorrer todo 4º sábado do mês e a ONG garante castração gratuita para os animais quando atingirem a idade mínima para o procedimento.

Para levar um pet para casa é necessário preencher os seguintes requisitos: ser maior de 18 anos, apresentar identidade, CPF e comprovante de residência. Ainda, os interessados em adotar um bichinho vão passar por uma entrevista com os organizadores. Nas edições realizadas em maio e junho, o evento no Caxias Shopping ajudou a encontrar um novo lar para oito cães e sete gatos resgatados pela instituição.

Feira de Adoção PET no Caxias Shopping

Data: 23 de julho (sábado)

Horário: das 10h às 14h

Local: Parcão – Primeiro piso, próximo à Americanas Express