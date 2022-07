Peça infantil no Caxias Shopping - Divulgação

Publicado 22/07/2022 19:34

Duque de Caxias - Neste domingo, dia 24 de julho, o Caxias Shopping recebe mais uma atração gratuita da programação infantil especial do Domingo Divertido, projeto que acontece todo 2º e no 4º domingos do mês. Os pequenos vão se divertir com a apresentação do espetáculo “Chapeuzinho Vermelho”.

A peça teatral vai contar, de forma divertida e emocionante, a história da famosa menina de capuz vermelho em suas aventuras na floresta. Chapeuzinho só quer visitar sua amada vovozinha, mas no meio do caminho acaba encontrando desafios e precisa aprender a como se livrar do Lobo Mau.

Mais informações sobre a programação do Domingo Divertido no www.caxiasshopping.com.br.

Domingo Divertido no Caxias Shopping

Horário: Início às 16h

Local: Praça de alimentação

Programação:

24/07 – Teatro: Chapeuzinho Vermelho