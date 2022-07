As matrículas devem ser efetuadas somente através do site da Fundec (www.fundec.rj.gov.br). - Imagem de internet

As matrículas devem ser efetuadas somente através do site da Fundec (www.fundec.rj.gov.br).Imagem de internet

Publicado 25/07/2022 20:03

Duque de Caxias - Os sorteados para as mais de 10 mil vagas abertas para cursos presenciais e gratuitos nas 24 unidades da Fundec, distribuídas pelos quatro distritos de Duque de Caxias, já podem entregar a documentação necessária, confirmando seu cadastramento. A conclusão do cadastro de cada sorteado deverá ser feita até o próximo sábado (30/07), no centro de ensino da Fundec no qual seu curso será realizado. As unidades estarão funcionando de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e no sábado, de 8h às 12h.

Para concluir o cadastro, os sorteados deverão levar uma foto 3x4 e os seguintes documentos originais com cópia: identidade, CPF e comprovante de residência, além de uma declaração original que comprove a escolaridade estabelecida para o curso e que pretende fazer.

A Fundec, através da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, disponibilizou para este sorteio cursos gratuitos nas áreas de qualificação profissional, idiomas, informática e oficinas. O sorteio ocorreu na última quinta-feira, 21 de julho, e seu resultado pode ser conferido no site https://fundec.rj.gov.br/edital.php. As aulas estão previstas para começar no dia 8 de agosto. Para maiores informações, os sorteados podem entrar em contato através do Whatsapp da fundação: 97464-6089.