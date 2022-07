Caxias participa de congresso do Crea no Rio de Janeiro - Divulgação

Publicado 25/07/2022 19:56

Duque de Caxias - O município de Duque de Caxias participou de forma representativa do 11º Congresso Estadual de Profissionais do Rio de Janeiro, promovido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-RJ), no no Centro do Rio, reunindo profissionais de engenharia e agronomia. Como Delegado, o secretário municipal de Urbanismo de Duque de Caxias, o engenheiro Leandro Guimarães, debateu junto com os participantes as propostas apresentadas nos 14 encontros microrregionais para melhoria da atividade dos profissionais que trabalham em diversos segmentos em todo o país.

Durante o congresso, aberto pelo presidente do Crea/RJ, Luiz Antônio Cosenza, foram definidas ações políticas e diretrizes para o próximo triênio. Com o tema "Desenvolvimento nacional com implementação de políticas públicas para a Engenharia, a Agronomia e as Geociências" o encontro debateu três eixos temáticos: inovação tecnológica no processo de desenvolvimento econômico sob a ótica da Engenharia e da Agronomia; a governança da política de infraestrutura brasileira sob a ótica da Engenharia; e os rumos da formação profissional da Engenharia e Agronomia.

Entre os participantes, além do secretário de Urbanismo de Duque de Caxias, participaram com destaque nas discussões a Diretora Administrativa da Mútua Nacional, a agrônoma Giucélia Figueiredo, e a engenheira civil Teneuza Cavalcanti Ferreira.