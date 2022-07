Prefeito Wilson Miguel - Divulgação

Prefeito Wilson MiguelDivulgação

Publicado 27/07/2022 22:34

Duque de Caxias - Nesta quarta-feira, 27, o prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, o coordenador de Projetos da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, Antônio Carlos, e o empresário americano Erick Stempinski reuniram-se a fim de dialogarem sobre questões relacionadas à inclusão social, esporte, educação e tecnologia.



Segundo o empresário Erick Stempisck, há um interesse expressivo em estabelecer relações com o município de Duque de Caxias. Stempisck ainda apresentou um projeto visando possibilitar o desenvolvimento de competências comportamentais através do esporte. Reforçou também que, através deste, é possível conquistar a mobilidade social.



Durante a reunião, o prefeito salientou a importância de formar parcerias com o objetivo de promover a inclusão social. Ainda de acordo com o Chefe do executivo Municipal, as práticas esportivas são um caminho para a melhoria de vida.

“Devemos incentivar os jovens a praticar esporte. Por meio dele é possível reforçar valores como a cooperação e o respeito”, declarou.