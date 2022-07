Neto de Cartola se apresenta no Caxias Shopping - Divulgação

Neto de Cartola se apresenta no Caxias ShoppingDivulgação

Publicado 28/07/2022 19:14

Duque de Caxias - O Caxias Shopping preparou uma programação musical especial para julho no projeto Palco Caxias Shopping. Para fechar a temporada de shows ao vivo do mês, nesta sexta, dia 29 de julho, o convidado será o músico Reizilan Cartola Neto, neto do grande sambista Cartola, um dos compositores mais importantes do país. A apresentação gratuita trará repertório recheado de grandes clássicos do samba. O show acontece a partir das 19h30, na Praça de Alimentação.

Além de curtir a apresentação gratuita, os clientes têm à disposição ótimas opções de gastronomia na praça de alimentação, como Espetto Carioca, Sport Grill, Parmê, Office Gourmet e muito mais.

Palco Caxias Shopping

29/07 - Reizilan Cartola Neto – Samba

Horário: às 19h30

Local: Praça de Alimentação