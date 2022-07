Para se vacinar, é necessário apresentar carteira de identidade, CPF e comprovante das doses anteriores - Douglas Macedo

Publicado 28/07/2022 19:07

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, promove nesta sexta-feira (29), na Praça do Pacificador, das 8h às 16h, mutirão de vacinação com primeira, segunda e terceira doses da Covid-19 para quem tem 18 anos ou mais.

A quarta dose (segunda dose de reforço) também estará disponível para 18 anos ou mais, desde que tenha completado quatro meses da aplicação da terceira dose (primeira dose de reforço).



A administração municipal reforça que para todos os grupos é obrigatória a apresentação do cartão de vacinação e documento de identificação com CPF e foto. Atendimento exclusivo para pedestres.



A Prefeitura de Duque de Caxias ampliou nesta quarta-feira (27), a faixa etária da vacinação infantil contra a Covid-19 no município, que passa a estar disponível também para todas as crianças de 03 e 04 anos.

A Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias informou que, a partir de agora, a campanha de vacinação infantil passa a contemplar todas as crianças com idades entre 03 e 11 anos. Para isso, é obrigatória a apresentação da carteira de vacinação da criança, CPF ou cartão do SUS, e documentos pessoais do responsável.



* A vacinação contra a Covid-19 para crianças de 03 a 11 anos acontece de segunda a sexta, das 13h às 16h, nas seguintes unidades de saúde: - UPH Campos Elíseos - UPH Equitativa - UPH Imbariê - UPH Pilar - UPH Saracuruna - UPH Xerém - Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias (CMSDC)

Obs: Aos sábados, a vacinação infantil acontece das 7h às 11h, nas seis UPHs do município.



* Crianças na faixa etária de 5 a 11 anos também podem receber a vacina da Covid-19, de segunda a sexta, das 13h às 16h, nas seguintes unidades:

- Hospital Municipal Duque

- Unidades da Rede de Atenção Primária (UBSs e ESFs)

Confira a lista das unidades ESF e UBS de Duque de Caxias acessando o link: https://duquedecaxias.rj.gov.br/noticia/confira-o-calendario-de-teste-rapido-e-vacinacao-da-covid-19-para-o-mes-de-julho-nas-unidades-de-atencao-primaria-de-duque-de-caxias/3972