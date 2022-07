Praça Ulysses Guimarães recebe show da Banda Jahirie em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 28/07/2022 18:59

Duque de Caxias - A banda de reggae Jahirie faz show ao vivo, nesta sexta-feira, 29, às 16h, na Praça Ulysses Guimarães. O grupo musical, que foi criado em 2016 por integrantes da Baixada Fluminense, berço do reggae no Rio de Janeiro, é composto por Leka Maia, Marcelo e Cesinha. O show faz parte da programação desenvolvida pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de Caxias, para ocupação do novo espaço público de lazer do município.

O trio tem influências do som da Jamaica, e tem como inspiração o maior ídolo jamaicano, Bob Marley, responsável por tornar o reggae e a religião rastafari conhecidos mundialmente, além de colocar o país no mapa das grandes potências musicais.

A banda Jahirie vai fazer uma apresentação ao vivo com covers do Bob Marley, Peter Tosh, Black Uhuru, entre outros, além de músicas autorais, prometendo ao público uma energia altamente positiva, o lema da Jahirie.

A Praça Ulysses Guimarães fica na Rua José de Souza Herdy, na altura da Rua Major Frazão, no bairro Jardim 25 de Agosto, em Duque de Caxias. O show é realizado com o apoio da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo.