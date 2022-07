Teatro Armando Mello, em Duque de Caxias - Divulgação

Teatro Armando Mello, em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 29/07/2022 18:38

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de Caxias, em parceria com o Centro de Pesquisas Teatrais (CPT), convida para a apresentação gratuita do espetáculo Bailei na Curva, que acontece nesta segunda-feira, 01 de agosto, no Teatro Municipal Armando Melo (Av Frei Fidelis – Centro - DC). O espetáculo, encenado por jovens atores do Centro de Pesquisas Teatrais e formandos do Curso de Iniciação do Teatro Municipal Armando Mello, conta com a direção e coordenação do ator, diretor e professor Guedes Ferraz.

As apresentações, abertas ao público e com entrada franca, acontecem em dois horários, às 14h30 e 18h30, no palco do Teatro Armando Mello, com a presença dos novos alunos do Curso de Iniciação Teatral.

Ao final das sessões acontecerá um bate papo, com a presença do elenco do Bailei na Curva e alunos iniciantes, para tratar do processo de construção dos personagens e montagem do espetáculo.

Sinopse do ‘Balei na Curva’

Bailei na Curva foi criada sobre a metáfora do Golpe versus a Revolução. Difícil não se emocionar com a história do Brasil contada sob o ponto de vista de crianças resgatando a memória daqueles anos. Um grupo de jovens, que vivenciou na infância o golpe de 64, tenta construir sua identidade no momento em que a retomada do processo democrático no país põe fim a um silêncio de 20 anos. "Memória de um tempo em que lutar por seu direito é um defeito que mata" (Gonzaguinha).

Direção: Guedes Ferraz

Assistente de direção: Bruna Amancio

Texto: Julio Conte

Apoio: Centro de Pesquisas Teatrais

Serviço

Espetáculo ‘Bailei na Curva’

Data: 01 de Agosto;

Horários: 14h30 e 18h30

Local: Teatro Municipal Armando Mello - Av. Frei Fidelis (Shopping Center, no Centro de Duque de Caxias - em frente ao ponto final do Caxias Méier)

Entrada Franca