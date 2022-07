Obra da Águas do Rio em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 29/07/2022 18:24

Duque de Caxias - A comunidade do Lixão fica localizada às margens de uma das vias mais importantes da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a Linha Vermelha. Quem trafega por ela, nem imagina o sufoco que as pessoas que ali vivem passam. É o caso de Maria Gorete dos Santos, de 56 anos, que viveu sem água tratada em casa nos últimos 40 anos.

“Nós temos que pegar água de outra rua, que fica numa distância de mais ou menos 400 metros”. A moradora já sabe sobre as melhorias que a Águas do Rio fará na região e antecipa: “ter água na porta vai ser um grande alívio para todos”, afirmou.



Com a chegada da concessionária ao Lixão, Maria Gorete e outros 13 mil moradores da comunidade serão beneficiados com o assentamento de mais de 6,2 quilômetros de rede. A ação acontece através do Vem com a Gente (VCG), programa que já beneficiou mais de 14 mil pessoas na comunidade vizinha, a Vila Ideal.



“Com a obra que estamos realizando no Lixão, moradores que nunca tiveram acesso à água tratada passarão a ter. Vale ressaltar que a região tem várias crianças e idosos que precisam de cuidados especiais” conta Paulo Ricardo, coordenador do VCG na Baixada Fluminense.

“Água de qualidade na torneira é saúde, qualidade de vida e dignidade. Estamos transformando vidas e isso é motivo de muita alegria para todos nós”, finalizou.