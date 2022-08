Procurador-Geral de Duque de Caxias, dr. Fabricio Gaspar - Divulgação

Procurador-Geral de Duque de Caxias, dr. Fabricio GasparDivulgação

Publicado 01/08/2022 15:25

Duque de Caxias - Nesta quarta-feira, 3, às 9h, o procurador Municipal de Duque de Caxias, drº Fabrício Gaspar, ministrará uma palestra no auditório da Unigranrio. Durante a manhã, o advogado, aprovado em concurso público para procurador do IPMDC (Instituto dos Servidores Públicos de Duque de Caxias), em 2012, versará sobre o tema: Lawfare à Brasileira: Do Crime à Improbidade Administrativa.

Graduado em Direito pela UFRJ, com especialização em Direito Ambiental Brasileiro pela PUC Rio e em Direito do Estado pela UERJ, Dr. Fabrício Gaspar ministra ainda aulas de Direito Agrário e Ambiental para o curso de Pós-graduação em Direito Ambiental da PUC-Rio. Atualmente, é mestrando em Direito pela Universidade Católica de Petrópolis. Além disso, é autor dos livros ‘Direito Ambiental Positivo’ e ‘Direito Agrário – Coleção Leis Especiais para Concursos’.