Vila Operária, em Caxias, ganha novo polo da Fundec - Divulgação

Publicado 29/07/2022 19:02

Duque de Caxias - Termina neste sábado, 30, o prazo para efetuar a matrícula nos cursos da Fundec. Todas as unidades da Fundec funcionarão no sábado, das 8h às 12h, cumprindo o período de entrega da documentação para os alunos sorteados nos cursos gratuitos, de acordo com o edital.

Para efetuar a matrícula é necessário apresentar original e cópia da identidade, do CPF e do comprovante de residência, original da declaração escolar (comprovante do pré-requisito de escolaridade, estabelecido dentro do prazo de validade legal – 30 dias), além de uma foto 3x4.