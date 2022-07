OAB Duque de Caxias realiza evento em homenagem à mulher negra - Divulgação

Publicado 29/07/2022 18:57

Duque de Caxias - A OAB Duque de Caxias, através da Comissão da Igualdade Racial, realizou na última semana uma Roda de Conversa, onde mulheres puderam ter voz, ser voz e dar voz a quem precisa. A ação fez parte do Dia Internacional da Mulher Negra Latino Americana e Caribenha, comemorado no dia 25 de julho. A comissão é presidida por Dr. Luiz Felipe Roque, tendo como vice-presidente Dra. Mariza Sales.

A sede da Ordem dos Advogados do Brasil caxiense recebeu apresentação artística do instituto cultural Ojuobá Axé, apresentação de dança com Jéssica Castro e L'ayo, exposição de confecções afrocentradas e uma homenagem para Tereza de Benguela.

A Juíza do Trabalho Exma. Adriana Melonios e a advogada e professora Dra Silvia Arão foram as palestrantes do evento que homenageou cinco mulheres de grande relevância no município de Duque de Caxias. São elas:



1. Mãe Maria de Xangô do Ilê axé Pantanal

2. Mãe Idalina do ilê Omin Dagan de Oxum

3. Marilza Barbosa - assistente social e ativista dos Direitos Humanos do Morro do Sossego

4. Maria Chocolate - idealizadora do coletivo Chocobim de incentivo a leitura.

5. Luana - fundadora e presidente da Instituição e Bloco afro Ojuobá Axé, presidente do COMDEDINEPIR, conselho de promoção da Igualdade racial de Duque de Caxias.

