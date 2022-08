Prefeitura de Duque de Caxias entrega escolas reformadas - Divulgação

Prefeitura de Duque de Caxias entrega escolas reformadasDivulgação

Publicado 02/08/2022 21:50

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias continua trabalhando nas reformas das unidades da rede municipal de ensino. O trabalho vem sendo executado pela Secretaria de Obras e Defesa Civil, que aproveitou o recesso escolar para acelerar o serviço. Nesta quarta-feira (3), o prefeito Wilson Reis, os secretários municipais de Educação, Roseli Duarte, e de Obras, João Carlos Grilo, entregam mais três escolas que passaram por reforma geral.



No bairro Parque Capivari, no quarto distrito, às 9h, será a vez da Escola Municipal Presidente Costa e Silva, que atende 630 alunos, da pré-escola ao 9º ano.



No bairro Itatiaia, às 11h, o prefeito Wilson Reis vai devolver para os 570 alunos, da Educação Infantil ao 9º ano do ensino fundamental, o Ciep Brizolão Municipalizado 405 Ministro Santiago Dantas completamente novo. A escola abriga também um polo do Instituto Benjamin Constant, considerado um centro de referência na área da deficiência visual.

Prefeitura de Duque de Caxias entrega escolas reformadas Divulgação

Às 13h, as autoridades estarão no Ciep 031 – Lírio do Laguna, no bairro Laguna e Dourados, onde, por gestão compartilhada, funciona a Escola Municipal Ana de Souza Herdy, que tem 200 alunos, da Educação Infantil ao 3º ano do ensino fundamental.Na quinta-feira (4), às 9h, a Escola Municipal Nossa Senhora do Pilar, no bairro do mesmo nome, que atende 430 alunos, da Educação Infantil ao 5º anos do ensino fundamental, bem como da Educação Especial, receberá os alunos no prédio remodelado.Nesta terça-feira(2), foram dados pelo prefeito Wilson Reis, osda Escola Municipal Professora Dulce Trindade, no bairro Jardim Anhangá, e da Creche e Pré-Escola Vereador José Carlos Theodoro, em Saracuruna