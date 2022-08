Hospital Veterinário de Caxias completa um mês de funcionamento - Divulgação

Publicado 02/08/2022 21:44

Duque de Caxias - O município de Duque de Caxias, em especial os “pets”, ganharam um motivo muito especial para comemorar nesta semana. Ao completar um mês de funcionamento, o Hospital Municipal Veterinário superou todas as expectativas, batendo a marca de 3.475 atendimentos realizados nesse período.

A data e os resultados positivos foram festejados em evento que contou com a presença do prefeito Wilson Reis, dos diretores médico, Dr. Leandro Ramalho, e administrativo, Leandro Freitas, além da participação de profissionais e usuários do Hospital Municipal Veterinário.“Em apenas um mês de funcionamento, o Hospital Veterinário já é uma referência para todo o Estado. O que se comprova, não só através da grande demanda recebida, 24 horas por dia, mas também pelo atendimento e cuidado de toda equipe aos animaizinhos que chegam na unidade", falou Wilson Reis aos presentes na comemoração.Os números alcançados entre os dias 02 e 31/07 confirmam o sucesso da iniciativa daao construir uma unidade de saúde exclusiva para cães e gatos. Além da marca de 3.475 atendimentos gerais, o hospital contabiliza ainda a realização de 635 exames de Raio-x e 1.005 exames de Ultrassonografia.