Publicado 02/08/2022 22:01

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias assinou, nesta segunda-feira, 01, um memorando de entendimento com Nansha, distrito de Guangzhou, cidade da China. A intenção é estudar a viabilidade para formalizar uma relação estreita entre ambas, tornando-as cidade-irmãs. O evento ocorreu na Sala de Reuniões do Gabinete do Prefeito, por videoconferência com representantes do distrito de Nansha, que acompanharam a cerimônia de forma interativa diretamente de sua cidade, na China.



Criado em abril de 2005, o distrito de Nansha fica no centro geográfico da região econômica do Grande Delta, do Rio das Pérolas, próxima a Hong Kong e Macau. Com destaque na fabricação e exportação de automóveis, Nansha possui vários institutos e incubadoras de nível nacional de inovação em pesquisa científica, como a Academia Chinesa de Ciências e a Universidade de Ciência e Tecnologia de Hong Kong (HKUST). O distrito é a única saída da cidade de Gangzhou para o oceano, abrindo acesso naval em águas profundas para as principais áreas comerciais do mundo.

Prefeitura de Duque de Caxias assina parceria com distrito chinês Divulgação

“Duque de Caxias começou este ano a oferecer um curso gratuito de mandarim para alunos de uma de suas escolas públicas. O projeto Brasil-China, encampado pelo município, demonstra o interesse em se aproximar da China. Há filiais de várias empresas chinesas por aqui. Esta parceria da cidade com um grande distrito chinês como Nansha, mostra que essa relação pode se estreitar ainda mais”, disse a cônsul da China do Rio de Janeiro, Tian Min, também presente em Duque de Caxias para o evento, acompanhada de outros membros do consulado.



Com o intercâmbio, Duque de Caxias e Nansha poderão trocar informações, experiências e tecnologias em áreas como: indústria, economia, cidades inteligentes, educação, logística, serviços médicos e turismo. Em seu discurso durante a cerimônia, o secretário de desenvolvimento do distrito de Nansha, Lu Yixian, falou sobre o mútuo benefício que o acordo pode trazer para as duas cidades.

“Com sólida base industrial e grande potencial de desenvolvimento, Nansha e Duque de Caxias são destaques em economia nas suas regiões e ambas têm muito a ganhar com o intercâmbio”.



O prefeito Wilson Reis frisou que Duque de Caxias está procurando realizar intercâmbio e cooperação técnica com várias cidades ao redor do mundo.

“O bom relacionamento entre nações é o melhor caminho para cooperação entre os povos. Antes de ser prefeito, estive diversas vezes na China a trabalho, estabelecendo relações comerciais. Sou um grande admirador do país e tenho vários amigos por lá. Que a assinatura desse memorando marque o início de uma aproximação ainda maior entre nós”, declarou.