Caxias promove Dia da Luta contra a TuberculoseDivulgação

Duque de Caxias - No próximo dia 06 de agosto comemora-se o Dia Estadual de Luta Contra a Tuberculose. O dia estadual tem como objetivo conscientizar a população sobre as formas de prevenção e controle da doença. Para marcar a data, a Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, através do Programa de Controle da Tuberculose, do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), promove ações durante a semana (01 a 05/08), nas unidades de referência do município.



A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível, que afeta, prioritariamente, os pulmões. Os sintomas mais frequentes são febre, tosse, perda de peso, dor no peito, cansaço excessivo e rouquidão. Embora pareça uma doença do passado, dados do Ministério da Saúde mostram que a tuberculose está entre as 10 principais causas de morte no mundo. Para prevenir, é necessário imunizar as crianças ao nascer, ou, no máximo, até 4 anos, 11 meses e 29 dias, com a vacina BCG, a qual protege a criança das formas mais graves, como meningite tuberculosa e tuberculose miliar (espalhada pelos pulmões). A vacina está disponível gratuitamente, nas salas de vacinação das redes de serviços do Sistema Único de Saúde de Duque de Caxias.



Onde encontrar tratamento em Duque de Caxias

O município conta com o Programa de Combate à Tuberculose nos quatro distritos. As ações incluem divulgação, reflexão, informação e/ou educação sobre tuberculose, bem como a captação de sintomáticos respiratórios, encaminhamento e orientação para realização de exame.



O serviço está disponível, de segunda a sexta, das 8h às 17h, nas seguintes unidades de referência da rede de saúde de Duque de Caxias:

CMSDC - Centro Municipal de Saúde (Rua General Gurjão – Centro)

UPH Pilar (Rua Carlos Alvear, s/n)

UPH Saracuruna (Av. Presidente Roosevelt, s/n – Parque Uruguaiana)

UPH Campos Elíseos (Av. Actura, 333)

UPH Parque Equitativa (Av. Automóvel Clube)

UPH Imbariê (Rua Santa Catarina)

UPH Xerém (Rua Nóbrega Ribeiro, s/n)

UBS Antônio Granja (Rua Guanabara – Parque Fluminense)

Unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF)