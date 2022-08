Vila Olímpica de Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 03/08/2022 21:14

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Duque de Caxias, através da Coordenação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), serviço vinculado ao Departamento de Proteção Social Básica, realizará a Primeira Corrida Infantojuvenil, no próximo sábado, dia 06/08, a partir das 8h, na Vila Olímpica. O objetivo do evento é promover a integração de crianças e adolescentes dos quatro distritos da cidade.

Segundo a equipe da secretaria, idealizadora da corrida, a realização do evento possibilita a criação de uma base sustentável, com o intuito de ser projeto-piloto. Já o secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Janyr Menezes, reforçou a importância de atividades esportivas. O gestor da pasta ainda citou a Lei 9615/98, Cap III, Art 3º, da Política Nacional do Esporte.

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos consiste em unificar e igualar a oferta dos serviços para crianças, adolescentes, jovens e pessoas idosas. Os mesmos são realizados em grupos, organizados a partir de percursos, de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários. Isso de acordo com seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidade e risco social. Os participantes da corrida são crianças e adolescentes já acompanhadas pelos CRAS (Centro de Referência de Assistência Social). Serão também disponibilizadas oficinas de karatê, capoeira e dança, conduzidas por profissionais do serviço, garantindo, assim, aos visitantes a experiência de conhecer algumas das atividades oferecidas pelo Serviço de Convivência.