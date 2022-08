Projeto EDUC - Rodrigo Campanário/Divulgação

Publicado 03/08/2022 21:24

Duque de Caxias - Com a proposta de unir o poder transformador do esporte ao processo de sensibilização ambiental, o Projeto EDUC - fase II, desenvolvido pela ONG Guardiões do Mar em parceria com a Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental, está com pré-inscrições abertas para as primeiras turmas de sua Escolinha de Futebol. Serão disponibilizadas 120 vagas imediatas e 60 reservas. Podem se inscrever meninos e meninas com idades entre 08 e 15 anos e que sejam moradores das comunidades caxienses atendidas pelo Projeto. Inicialmente, as aulas serão realizadas nas manhãs e tardes de terças e quintas-feiras, no contraturno escolar, em Campos Elíseos.

Para realizar a pré-inscrição na Escolinha de Futebol, os pais ou responsáveis pelas crianças e adolescentes interessados deverão fazer um cadastro inicial por meio do preenchimento do formulário: https://docs.google.com/forms/d/1tGVV8yRaSeDUrePTQ5s4WIutlfjP2P92xgmNpMB26y0/viewform?edit_requested=true

Além de ser moradores de umas das comunidades em que o Projeto EDUC FASE II atua — Campos Elíseos, Saraiva, Parque Império, Parque Marilândia, Bom Retiro, Saracuruna, Jardim Primavera e Xerém —, os pré-inscritos deverão estar regularmente matriculados em uma unidade escolar.

Antes do início das atividades, será realizada uma reunião presencial com os responsáveis, quando será feito o preenchimento da ficha do atleta e a entrega da documentação. Neste dia, também deverá ser apresentado um atestado médico, comprovando que o aluno está em perfeita saúde para a prática do esporte.

Serão oferecidas 120 vagas, por ordem de pré-inscrição, sendo 60 para crianças de 08 a 11 anos e a outra metade para adolescentes de 12 a 15 anos. Além disso, serão disponibilizadas 30 vagas reservas para cada uma das faixas etárias.

“Entendo o esporte como ferramenta de transformação, oportunizando inclusão, interação, união e aumento da autoestima”, destaca a articuladora socioambiental do Projeto EDUC, Rosilene Baranda.

‘Taxa de inscrição e mensalidade’

Os atletas deverão levar 10 unidades de garrafas PET para trocar por cédulas da moeda verde EDUCoin, que, por sua vez, serão utilizadas como “pagamento” da taxa de inscrição. A doação desse material reciclável deverá ser feita mensalmente para garantir a participação do aluno no projeto.

Visando apresentar conceitos socioambientais na prática às crianças e jovens, o Projeto EDUC – fase II se propõe, com essa iniciativa, a ensinar sobre economia circular, redução de resíduos, reaproveitamento de materiais, conservação de recursos hídricos, comércio justo, entre outros valores que podem tornar o mundo melhor no futuro.

Projeto EDUC – Fase II

O Projeto EDUC - fase II conta com a parceria da Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental, e visa promover o protagonismo comunitário para a proposição de soluções aos problemas socioambientais identificados, sensibilizando adolescentes, jovens, lideranças, educadores e moradores.

Nesta segunda fase, novas comunidades caxienses serão atendidas. Além de Campos Elíseos, Saraiva, Parque Bom Retiro e Parque Marilândia, incluídas na primeira fase (2018-2020), o Projeto atuará nos bairros de Saracuruna, Xerém, Jardim Primavera e Parque Império. Assim como ocorreu na fase I, o projeto está realizando um diagnóstico junto à população para identificar as principais questões e demandas dos moradores, para que possam ser trabalhadas de forma participativa.

Também estão previstas ações integradas com cursos para lideranças comunitárias, oficinas de artesanato e educação socioambiental, visando preparar as pessoas para o enfrentamento de problemas cotidianos - como o correto descarte de resíduos sólidos pós-consumo e seus potenciais riscos. As ações podem ser acompanhadas nas redes sociais do Projeto: facebook.com/projetoeducoficial e instagram.com/projetoeducoficial