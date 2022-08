Novos ônibus para transporte de funcionários da Prefeitura de Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 04/08/2022 15:40

Duque de Caxias - O prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, entrega, na manhã desta sexta-feira, 05, na Praça Benzo de Cavour (praça da Prefeitura), em Jardim Primavera, os três novos ônibus adquiridos para o transporte dos servidores que trabalham no prédio-sede do Executivo. A entrega será às 9h, com a presença dos secretários dos órgãos que funcionam no prédio, da Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos e servidores.

Os novos coletivos, que contam com elevador para o acesso de deficientes e ar-condicionado, vão substituir os antigos, que transportam os servidores do centro da cidade e de Xerém para seu local de trabalho em duas viagens, pela manhã e no final da tarde.