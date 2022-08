Programa de desfavelização em Duque de Caxias - Divulgação

Programa de desfavelização em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 04/08/2022 15:49

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias está realizando o maior programa de desfavelização e urbanização do Brasil, nas comunidades de Parque Vila Nova e Vila Ideal. O trabalho tem o objetivo de oferecer um novo projeto de habitação, com moradias dignas e a garantia do acesso aos serviços públicos essenciais à população.



De acordo com o secretário Municipal de Urbanismo, Leandro Guimarães, o trabalho está sendo desenvolvido desde o ano de 2017, em Duque de Caxias. Ainda segundo o gestor da pasta, através do programa de desfavelização da antiga comunidade Teixeira Mendes, no bairro Sarapuí, foram reassentadas 1.245 famílias.

“Foi um projeto de sucesso e agora estamos trazendo para o Parque Vila Nova. Iniciamos há pouco mais de 30 dias o trabalho nesta região, e estamos realizando também o cadastramento de todas as famílias, apresentando quatro propostas de moradia às mesmas. Nessa primeira fase serão atendidas aproximadamente 800 famílias, e nas próximas fases cerca de 3,2 mil, totalizando 4 mil famílias”.



Já o secretário de Obras e Defesa Civil, João Carlos Grilo, contou que está realizando a canalização do Canal Cabloco.

“Este canal recebe água de São João de Meriti e passa por dentro destas duas comunidades, desaguando no Pavuna Meriti. Com as fortes chuvas, existe o problema de alagamentos nesta região. No momento, estamos executando o projeto, com o aumento da calha e a canalização dela. Assim, aumentamos a capacidade e criamos uma grande reserva dentro dela para os períodos de cheia, evitando, assim, as grandes enchentes.”



Grilo ainda ressaltou que serão construídas creche, escola, área de lazer e unidade básica de saúde na região. Ele explicou também que o projeto de desfavelização consiste em devolver um bairro novo à população. Muito feliz com a revitalização da região, o morador do Parque Vila Nova, Anderson Barbosa, de 27 anos, contou que as obras promoverão uma transformação na vida das famílias que moram na comunidade.

“O pessoal da Prefeitura está fazendo um trabalho muito bom, porque é uma coisa que a gente precisava e esperava há muitos anos. Estou muito feliz”, disse o Auxiliar de Serviços Gerais.