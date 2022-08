Praça Ulysses Guimarães, em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 04/08/2022 15:44

Duque de Caxias - A Praça Ulysses Guimarães, no bairro Jardim 25 de Agosto, recebe, nesta sexta-feira (05), mais uma edição da Exposição Autônoma Temporária – EAT, a partir das 15hs, com exposições de artes plásticas e visuais, além de apresentações musicais com os artistas locais.



Nesta terceira edição da EAT, o público poderá conferir os trabalhos dos artistas plásticos e visuais Raoní Redni, Knup Silk, Leandro Pinheiro, Breu, Rotserp e Valdo Ferreira. A programação musical contará com apresentações ao vivo dos músicos Lettié e Natö, além da banda de reggae Jahirie, formada por Leka Maia, Marcelo e Cesinha. A banda vai apresentar covers de Bob Marley, Peter Tosh, Black Uhuru, e de músicas autorais, prometendo ao público uma “energia altamente positiva”, o lema do Jahirie.

O evento faz parte do calendário de atividades gratuitas programadas pela Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, para ocupação do novo espaço público de lazer que está se transformando em um dos grandes pontos turísticos da cidade.



A Praça Ulysses Guimarães está localizada na Rua José de Souza Herdy (na altura da Rua Major Frazão), bairro Jardim 25 de Agosto - Duque de Caxias.



Serviço

Evento: 3ª edição da EAT

Data: 05 de agosto (sexta-feira)

Horário: 15h às 21h

Local: Praça Ulysses Guimarães

Rua José de Souza Herdy (na altura da Rua Major Frazão) - Jardim 25 de Agosto - Duque de Caxias

