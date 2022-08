Brasil entra na lista dos oito países da América Latina com alto risco de volta da poliomielite - Divulgação

Brasil entra na lista dos oito países da América Latina com alto risco de volta da poliomieliteDivulgação

Publicado 05/08/2022 18:42

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, seguindo a determinação do Ministério da Saúde, promoverá, no período de 08 de agosto a 09 de setembro, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite, para crianças menores de cinco anos de idade, e Multivacinação para atualização da Caderneta de Vacinação da Criança e do Adolescente (Menores de 15 anos de idade). O dia 20 de agosto será o dia “D” de divulgação e mobilização nacional da campanha.

A vacinação contra a poliomielite e a multivacinação têm como objetivo reduzir o risco de reintrodução do poliovírus selvagem no país, assim como oportunizar o acesso às vacinas, atualizar a situação vacinal do público-alvo para todas as vacinas recomendadas pelo PNI, elevar as coberturas vacinais e homogeneidade e contribuir para a prevenção, controle, eliminação e erradicação das doenças imunopreveníveis.

A meta para a campanha contra a poliomielite é de vacinar pelo menos 95% das crianças menores de 5 anos. Para multivacinação, a estratégia é atualizar a caderneta de vacinação das crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade, conforme situação vacinal encontrada, e de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação.

Multivacinação

Confira a lista de vacinas disponíveis na campanha Multivacinação:

- BCG contra tuberculose

- VIP contra Poliomielite por vírus 1, 2, 3

- VOP ( oral) contra Poliomielite por vírus 1, 2

- Pentavalente, contra a difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e haemophilus influenzae tipo b.

- Hepatite B

- Rotavírus humano, contra gastroenterite por Rotavirus

- Pneumocócica 10, que protege da pneumonia meningite e otite

- Meningocócica C e ACWY, contra meningites

- Tríplice viral, que previne sarampo, caxumba e rubéola

- Varicela

- Vacina HPV, que evita tipos de câncer em jovens

- Hepatite A

- Febre amarela

- dT contra difteria e tétano

- DPT contra difteria, tétano e coqueluche

- dTpa contra difteria, tétano e coqueluche em lactente precoce.

Veja abaixo a lista das unidades da Rede Municipal de Saúde que participam da Campanha de Multivacinação e Poliomielite:

* CMSDC – Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias

(R. General Gurjão, s/nº – Centro), de segunda a sexta, das 8h às 16h.

* CRAESM – Centro de Referência de Atenção Especializada à Saúde da Mulher (Rua 25 de Agosto, 1 – Xerém), de segunda a sexta, das 8h às 15h.

* Unidades Pré Hospitalares (UPH):

Segunda a sexta, das 8h às 16h – Sábado, das 07h às 11h

- UPH Campos Elíseos (Av. Actura, nº 333)

- UPH Imbariê (Rua Santa Catarina, s/nº)

- UPH Saracuruna (Av. Presidente Roosevelt, s/nº)

- UPH Pilar (Rua Carlos Alvear, s/nº)

- UPH Xerém (Av. Nóbrega Ribeiro, s/nº)

- UPH Parque Equitativa (Av. Automóvel Clube, s/nº)

*Unidades da rede de Atenção Primária (UBS e ESF)

Segunda a sexta, das 8h às 16h

- 1º Distrito

ESF Beira Mar l e ll

ESF Parque Felicidade

ESF Dois Irmãos

ESF Jardim Gramacho l, ll, lll e V

ESF Jardim Gramacho lV

ESF Trevo das Missões l, ll e lll

ESF Maria Dalva Pereira Gomes l e ll

ESF Gramacho l, ll e lll

ESF Otacílio da Silva l e ll

ESF Mangueirinha

ESF Calundu

ESF Vila São Luiz

UBS José de Freitas

UBS Alaíde Cunha

UBS Fátima de O. Thomaz - Jardim Leal

UBS Sarapuí

- 2º Distrito

ESF Cidade dos Meninos

ESF Parque Comercial

ESF Parque Esperança

ESF Pilar l e ll

ESF São Bento

UBS Antônio Granja - Pq Fluminense

UBS José Camilo - Jd Primavera

- 3º Distrito

ESF Barro Branco

ESF Vila Maria Helena e Codora

ESF Cristóvão Colombo

ESF Jardim Anhangá l a lV

ESF Nova Campina l a lV

ESF Parada Angélica l, ll e lll

ESF Parque Eldorado l, ll e lll

ESF Santa Lúcia l e ll

ESF Taquara l e ll

ESF Parada Morabi l e ll

- 4º Distrito

ESF Santo Antônio da Serra

UBS Barão do Amapá