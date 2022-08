Prefeito de Duque de Caxias visita unidades de saúde - Divulgação

Prefeito de Duque de Caxias visita unidades de saúdeDivulgação

Publicado 05/08/2022 18:36

Duque de Caxias - Nesta sexta-feira, 5, Dia Nacional da Saúde, o prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, acompanhou as ações promovidas pelas equipes de saúde da UPH de Campos Elíseos e do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN). Na UPH de Campos Elíseos, o prefeito foi recebido pelo diretor de Enfermagem, Antonio Barros, e pela subsecretária de saúde, Célia Serrano.

Na unidade aconteceu a entregue de certificados de formação do Curso de Suporte Básico de Vida (BLS), realizado na própria unidade. A formação é destinado aos profissionais da área de enfermagem que concluíram a carga horária de 8 horas de treinamento prático. O curso é uma oportunidade para que profissionais da área de saúde, a quem sempre é designada a missão de buscar salvar vidas em casos de emergência, obtenham maior conhecimento sobre o assunto e adquiriram segurança na abordagem da vítima.

Prefeito de Duque de Caxias visita unidades de saúde Divulgação

A agenda do prefeito Wilson Reis incluiu também visita aoonde acompanhou atividade comemorativa pelo Dia da Saúde, com ações de conscientização quanto a hábitos saudáveis e prevenção de doenças. A atividade contou com a participação de profissionais do HMAPN das áreas de Nutrição, Enfermagem, Psicologia, Terapia Ocupacional e Sala de Vacinas.