Feira agroecológica movimenta o Caxias Shopping neste fim de semana - Divulgação

Publicado 05/08/2022 18:46

Duque de Caxias - O Caxias Shopping promove mais uma edição da Feira Caxias Shopping neste fim de semana, dias 06 e 07 de agosto (sábado e domingo), das 12h às 18h. O evento indoor, que tradicionalmente reúne agricultores familiares que trabalham com cultivo de alimentos sem agrotóxicos e agroecológicos na região rural de Duque de Caxias, busca movimentar a economia criativa e incentivar os produtores locais.

A feira, que acontece sempre no 1º e no 3º fins de semana do mês, oferece ao público a oportunidade de adquirir diretamente dos produtores grande diversidade de alimentos selecionados, como legumes e hortaliças, aipim, inhame, abóbora moranga, jiló, limão galego, coco seco, temperos, além de deliciosos produtos artesanais, como batata chips frita em óleo de palma, farofa vegana, azeites saborizados, açafrão da terra, caponata de berinjela, licores, compotas de frutas, geleias, cocadas caseiras de leite condensado e de frutas, doce de leite cremoso, ambrosia, doces cristalizados, frutas desidratadas, chutney, mel, própolis, entre outros.

A Feira Caxias Shopping faz parte do projeto “Caxias Shopping Sustentável”, que tem como principal objetivo melhorar a qualidade de vida da comunidade e do ambiente onde estamos inseridos. O evento é uma parceria com a Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.

A visitação é gratuita e o evento acontece na praça em frente à CVC. A próxima edição da Feira Caxias Shopping será realizada nos dias 20 e 21 de agosto.