Vereador Celso do Alba apresenta projeto para saúde dos estudantes matriculados no município de Caxias - Divulgação

Vereador Celso do Alba apresenta projeto para saúde dos estudantes matriculados no município de CaxiasDivulgação

Publicado 05/08/2022 18:54

Duque de Caxias - A Câmara Municipal de Duque de Caxias realizou sessão ordinária sob a presidência do vereador Celso do Alba (MDB). No Expediente do Dia, o vereador e primeiro-secretário Claudio Thomaz (União Brasil) fez a leitura de indicações, requerimentos e processos. Entre eles, a sugestão proposta por Celso do Alba para que a Prefeitura realize inspeção de saúde nos alunos matriculados na rede pública de ensino. A ideia é que sejam realizados exames periódicos nos estudantes para prevenir doenças e incentivar o tratamento precoce, se necessário.



Também no Expediente do Dia, foram lidos os requerimentos dos vereadores Alex da Juliana do Táxi (MDB), Anderson Lopes (Republicanos), Zezinho do Mineirão (União Brasil) e Nivan Almeida (PT) para homenagear profissionais que prestam serviços ao município.

Vereador Celso do Alba apresenta projeto para saúde dos estudantes matriculados no município de Caxias Divulgação



Outras indicações

Por meio de indicação, o vereador Claudio Thomaz solicitou a reforma geral da Praça Walter Thomaz, localizada no bairro Jardim Leal, incluindo a manutenção de alambrados, instalação de novos brinquedos, aparelhos de ginástica, bancos e mesas.



Os vereadores Alex da Juliana do Táxi e Marcos Tavares (PDT) pediram melhorias em Vila Guaíra, relacionadas à limpeza na Rua Ipojuca e a implantação do projeto Bairro Legal, respectivamente.



Já o vereador Marquinho da Pipa (MDB) apresentou a necessidade de recapeamento asfáltico nas ruas do bairro Jardim Anhangá, e o vereador Nivan Almeida a realização de limpeza em diversas vias do bairro Taquara.



Ordem do Dia

Na Ordem do Dia, quatro Projetos de Decreto Legislativo concedendo medalhas a cidadãos que contribuem para o desenvolvimento de Duque de Caxias foram colocados em primeira discussão e aprovados à unanimidade. A pedido do vereador Marquinho da Pipa, todas as matérias foram colocadas em segunda discussão e votação pelo presidente Celso do Alba e também aprovados à unanimidade