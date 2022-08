Parque Natural da Taquara, em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 06/08/2022 16:41

Duque de Caxias - A secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal realizou a 6ª Edição do Projeto Dia no Parque. O evento acontece todo último sábado do mês, no Parque Natural Municipal da Taquara, e conta com Recreação Infantil, Palestras sobre o Ciclo da Vida, Trilhas Ecológicas com os Condutores PNMT, Exposição de artesanatos, Gastronomia, Moda e produtos diversos.

Com programação para toda família, o "Dia no Parque" promove a integração da comunidade com a unidade de conservação e consciência ambiental.