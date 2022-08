Táxis em Duque de Caxias - Divulgação

Táxis em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 08/08/2022 20:57 | Atualizado 08/08/2022 21:32

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos, irá cadastrar, até o dia 11 de setembro, os taxistas proprietários de autonomia, para que recebam o auxílio emergencial do governo federal. Têm direito às parcelas de mil reais, até o final do ano, os profissionais cadastrados na SMTSP até o dia 31 de maio.



O registro para o vale-taxista é feito na sede do órgão, na Rua Major Frazão, 52, 4º andar, bairro 25 de Agosto, de segunda a sexta-feira, das 13h às 16h. O município tem, atualmente, uma frota de 433 táxis cadastrados na Prefeitura. Só receberão o benefício os proprietários de veículos vistoriados no ano de 2022. (Tabela com as datas para o cadastramento e recebimento do benefício abaixo).

Taxistas de Duque de Caxias precisam fazer cadastro Reprodução