Publicado 08/08/2022 21:21

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias entregou reformada a Escola Municipal Nossa Senhora do Pilar, no bairro Pilar. Com 430 alunos, a instituição teve todo o piso e o telhado trocados e rede elétrica refeita. Recebeu nova pintura, além de cozinha e banheiros, ventiladores em áreas externas e condicionadores de ar nas salas de aula.



A secretária municipal de Educação Roseli Duarte destacou a excelência da escola.

“A Nossa Senhora do Pilar é referência em educação especial em nosso município. Aqui todos sabem a importância da inclusão e da educação de qualidade”, afirmou. A diretora da unidade, Ana Vitória Braga, demonstrou a sua alegria com a transformação que sua instituição passou. “Estou há 32 anos nesta escola. Destes, 20 foram dedicados à Educação Especial. Moro aqui na frente. Ela é a única que trabalhei e aqui foi onde eu estudei na infância. Agradeço a todos vocês que me ajudaram e acreditaram que essa reforma iria acontecer”, declarou.

O prefeito Wilson Reis frisou o destaque dado pela prefeitura para a educação na atual gestão.

“Nossa preocupação é construir uma Duque de Caxias cada vez melhor. E isso passa essencialmente pela melhoria da educação para nossas crianças”.



Além do prefeito e da secretária Roseil, participaram da cerimônia os secretários de Obras, João Carlos Grilo, e de Ciência e Tecnologia, Eduardo Moreira, além da subsecretária de Assistência Social, Aline Ferreira.

