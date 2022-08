Duque de Caxias realiza corrida infantojuvenil - Divulgação

Duque de Caxias realiza corrida infantojuvenilDivulgação

Publicado 09/08/2022 19:12

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, realizou, na Vila Olímpica, a primeira Corrida Infantojuvenil. Por meio da Coordenação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da SMASDH, o evento reuniu mais de 200 crianças e adolescentes dos quatro distritos da cidade. A iniciativa faz parte do projeto Educação Física, Arte e Cultura, criado pelo SCFV, que visa promover atividades externas aos CRAS. Além da Corrida, os atletas e visitantes participaram de oficinas, como karatê, capoeira e dança.

O evento aconteceu com muita animação e dedicação de todos os participantes, dos pais e dos profissionais dos equipamentos, que reforçaram a importância dessa integração para o desenvolvimento de cada criança e adolescente. De acordo com Fabiano Santos de Oliveira, seus três filhos estavam presentes e apresentavam muito entusiasmo para participar da corrida. Oliveira ainda contou que as crianças se preparam durante toda a semana para a atividade.Já a subsecretária de Assistência Social, Aline Ferreira, destacou a relevância do evento como uma oportunidade para que as crianças e adolescentes experimentem atividades que estão fora de seu convívio.