Ação ambiental nos conjuntos habitacionais de Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 10/08/2022 20:44

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Habitação de Duque de Caxias, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal, deu início, nesta terça-feira (09/08), a uma série de atividades e troca de ideias nos sete conjuntos habitacionais populares da cidade, subsidiados pelo Governo Federal. Tendo a educação e a conscientização ambiental como tema, a conversa é sobre descarte correto do lixo, separação e reaproveitamento de material reciclável e como fazer compostagem, transformado lixo orgânico em adubo natural. O primeiro conjunto a participar da ação foi o Residencial Vale da Mata, em Xerém.

Membros da equipe de trabalho técnico e social da secretaria de Habitação vão semanalmente aos sete conjuntos da cidade para prestar assistência aos moradores e definir um programa de atendimento as demandas identificadas. Mensalmente é estabelecido um tema ou um serviço e uma parceria com a secretaria do município para apresentá-lo nos conjuntos e tirar as dúvidas apresentadas pelos moradores.

Após o Vale da Mata, a ação foi apresentada nesta quarta-feira (10/08) no Residencial Concórdia, em Cangulo, e será levada para os residenciais Piemonte (11/08), também em Cangulo; Vila Ideal (16/08), no Bar dos Cavaleiros; Narcisa Amália I (18/08), no Barro Branco; Florência (22/08), em São Bento; e Rotonda (23/08), na Vila São José.