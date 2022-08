Parque Natural da Taquara, em Duque de Caxias - Divulgação

Parque Natural da Taquara, em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 11/08/2022 21:05

Duque de Caxias - A Secretaria de Meio Ambiente e Proteção animal, através do setor de Biodiversidade, está promovendo programa de voluntariado no Parque Natural da Taquara, uma das Unidades de Conservação do Município de Duque de Caxias.



O Parque Natural Municipal da Taquara é o Primeiro Parque da Baixada Fluminense, criado em 11 de dezembro de 1992, localizado no município de Duque de Caxias, pertencente à Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. Possui 21 hectares de área rica em biodiversidade e de interesse ecoturístico. O voluntariado nas Unidades de Conservação (UCs) tem a missão e o objetivo de contribuir para inserir a sociedade na conservação dos Parques, gerando engajamento, pertencimento e aumentando a rede de aliados da conservação de áreas protegidas, ajudando também, de forma significativa, na manutenção e nas

atividades socioambientais das UCs.

Qualquer pessoa que tenha mais de 18 anos pode participar como voluntário. Menores de idade devem estar acompanhados ou autorizados pelos pais ou responsáveis e pessoas com deficiências (PcD) podem participar com liberação médica. As atividades que serão praticadas pelos voluntários podem envolver pesquisa científica, manejo de trilhas, monitoramento ambiental, educação ambiental, promoção de eventos, controle, segurança e informações aos visitantes.



O tempo de duração do serviço voluntário poderá ser de curto prazo (campanhas, eventos, ações pontuais) ou médio prazo (pesquisa, monitoramento, etc), podendo ser exercido durante a semana (segunda a sexta) ou finais de semana e feriados, mediante a demanda da gestão. Os que se dispuserem a colaborar, receberão, ao término, os certificados de conclusão. É importante ter consciência de que o trabalho voluntário não gera vínculo empregatício e remuneração, de acordo com a lei 9.608/1998.