Campanha de doação de sangue no Hospital Moacyr do Carmo, em Caxias - Divulgação

Publicado 12/08/2022 17:06 | Atualizado 12/08/2022 17:27

Duque de Caxias - O Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, em parceria com o Hemorio, realizou, nesta quinta-feira (11), mais um mutirão para doação de sangue. A ação, que aconteceu das 10h às 15h, registrou a presença de 104 doadores, possibilitando a captação de 91 bolsas de sangue.



A campanha de coleta de sangue no Hospital Moacyr do Carmo acontece desde dezembro de 2021. Uma vez por mês a direção da unidade disponibiliza espaço e infraestrutura para receber os equipamentos e equipe do Hemorio. Nesses nove meses, a iniciativa atraiu não só os moradores do município, mas também profissionais de saúde e trabalhadores da própria unidade.



“Estamos realizando a nona edição do mutirão, comemorando essa parceria de sucesso com o Hemorio e agradecendo a todos os doadores pela participação. É importante que todos saibam que essas doações captadas pelo Hemorio são essenciais para abastecer os bancos de sangue, não só da rede pública de saúde de Duque de Caxias, mas para todo o estado do Rio de Janeiro”, ressaltou Drª Vanessa Castro, diretora geral do HMMRC.



O próximo mutirão de doação de sangue está programado para o dia 14 de setembro, uma quinta-feira, das 10h às 15h, no auditório do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo.



Quem pode doar?

Para doar sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 kg, estar bem de saúde e portar um documento de identidade oficial com foto. Jovens com 16 e 17 anos só podem doar sangue com autorização dos pais ou responsáveis legais. Devem portar ainda um documento de identidade do responsável. Não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes. Pessoas com doenças transmissíveis, mulheres grávidas ou amamentando e usuários de drogas não podem doar sangue. Além disso, quem foi infectado pela Covid-19 pode doar somente após 10 dias do desaparecimento dos sintomas. Quem já recebeu a vacina pode doar após sete dias da aplicação (48h em caso de Coronavac).

O Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo fica na Rodovia Washington Luiz, 3.200.



Serviço:

“Campanha de doação de sangue no Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo”

Data: 14 de setembro, quinta-feira

Horário: 10h às 15h

Local: Auditório do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo

Endereço: Rodovia Washington Luiz, 3.200

É obrigatória a apresentação de documento original com foto.