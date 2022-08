Igreja do Pilar, em Duque de Caxias - Divulgação

Igreja do Pilar, em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 11/08/2022 21:08

Duque de Caxias - A celebração dos 410 anos da Igreja de Nossa Senhora do Pilar começa nesta sexta-feira (12) e segue até domingo (14). A paróquia, com apoio da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias , organizou uma festa com estimativa de mil pessoas como público. Durante os dias de comemoração, os fiéis poderão assistir, no pátio em frente à igreja, shows com artistas locais.



A programação conta com shows da Banda Valve e do cantor Yuri Silva. A abertura do evento será feita pelo Padre Macelin, no dia 12 (sexta), às 19h. Logo em seguida, haverá as apresentações do DJ Jefinho e o cantor Nelinho Nunes. Já no dia 13 (sábado), às 17h, a celebração da missa será feita pelo padre Renato Gentile e a partir das 19h o público poderá concorrer a prêmios, participando do Bingo. O encerramento, no dia 14 (domingo), contará com uma carreata pelo bairro, com a imagem de Nossa senhora do Pilar, a partir das 14h.



Segundo a subsecretária Municipal de Turismo de Duque de Caxias, Lidia Malafaia, a Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Pilar é um bem tombado como patrimônio histórico brasileiro.

“Celebrar os 410 anos deste relevante patrimônio histórico-cultural representa para os fiéis uma importante manifestação religiosa”.



Malafaia prosseguiu explicando que são mais de quatro séculos de fé e com base na relação com o sagrado. A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, apoia a realização do evento.

“Queremos convidar todos a participar deste momento tão importante para os moradores da cidade”, completou a subsecretária Municipal de Cultura e Turismo.